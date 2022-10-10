Киев, 10 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Владимира Зеленского вывезли из Киева и везут на западную часть территории бывш. УССР. Об этом 10 октября сообщает Readovka.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

На фоне ракетных ударов по территории бывш. УССР Владимира Зеленского вывезли из Киева и отправили на запад, где находится секретный бункер. СМИ пишет, что эту информацию подтверждают и киевские медиа.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября по всей территории бывш. УССР прозвучали взрывы. Несколько прилётов зафиксировали в Киеве.