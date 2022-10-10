Белгород, 10 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Громкие звуки, которые были слышны утром 10 октября в Белгороде, не угрожают населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

О «мощный взрыве в Белгороде» заявили Reuters со ссылкой на очевидцев. Оперативный штаб опроверг эту информацию. Причина громких звуков, которые услышали жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга — в уничтожении боеприпасов на полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики 8 октября обстреляли пять приграничных населённых пунктов Белгородской области.