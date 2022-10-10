Ереван, , 10:20 — REGNUM Обвинение Азербайджана ВС Армении в обстрелах позиции азербайджанской армии, является дезинформацией. Об этом 10 октября заявили в пресс-службы минобороны Армении.

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«Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, утверждая, что вечером 9 октября подразделения ВС РА открыли огонь из стрелкового оружия в направлении азербайджанских боевых позиций», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ситуация на границе сохраняется относительно стабильной, и каких-либо значительных инцидентов не было.

Стоит отметить, что в сентябре перед началом боевых действий Азербайджан сделал серию обвинений в адрес Армении об обстрелах на границе. В Ереване каждый раз опровергали эти заявления.

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