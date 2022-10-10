Ивано-Франковск, Украина, 10 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В городе Ивано-Франковск, который находится на западной части территории б. УССР, также прогремели взрывы. Об этом 10 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

1stvc.net Взрыв

«Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белгородские телеграм-каналы сообщили, что на территории Белгорода всё спокойно, информация о взрывах в городе является ложной.