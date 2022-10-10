Вашингтон, 10 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. США не желают перерастания конфликта между Москвой и Киевом в полномасштабную войну. Поэтому в Вашингтоне не нашло поддержки заявление лидера киевского режима В. Зеленского о превентивном ударе по России, пишет Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Недавние события, отмечает автор, снова высветили «тонкие, но существенные расхождения интересов между Киевом и Вашингтоном». Власти в Киеве дают понять, что готовы заплатить любую цену за победу над Россией, тогда как высшие официальные лица США и в частном порядке, и публично выражают опасения из-за разворачивания конфликта «катастрофической ядерной спиралью».

«Белый дом, хотя и вложил значительные средства в успех [киевского режима], установил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не допустить перерастания конфликта в более широкую войну с применением обычных вооружений на европейском континенте», — отмечает Эпископос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал НАТО к «превентивным ударам», которые не позволят Москве применить ядерное оружие. Позднее в его офисе пояснили, что речь шла об антироссийских санкциях.

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