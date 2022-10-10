Москва, 10 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Постепенно германский бизнес приноравливается к ситуации и находит обходные пути в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в августе 2022 года Германия увеличила экспорт в РФ на 11,9% по сравнению с июлем.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«После шоковой реакции всегда идет отдача. Так и здесь. Ограничение экспорта Германией — это дань общей стратегии США и стран Евросоюза. Но Германия — это федерация земель. И среди земель разное отношение к санкциям против России, — констатировал Чеглов. — Плюс бизнес нуждается в реализации своей продукции, есть целый ряд контрактов, которые продолжают действовать. Постепенно бизнес приноравливается к ситуации, находит обходные пути. И поэтому экспорт Германии в Россию несколько ожил».

Но, как подчеркнул Чеглов, если изучить показатели экспорта из Германии в 2021 году, то достигнутые в августе 2022 года показатели выглядят незначительными.

«Говорить о каком-то полноценном восстановлении экспорта из Германии в Россию в ближайшее время я бы не стал. Нет предпосылок. К тому же продолжается экспорт товаров, не технологий или высокотехнологичной продукции. За последней следят глаза и уши минфина США, — сказал Чеглов. — Экспорт из ФРГ — это прежде всего технологии. Их потеря чувствительна, не всё можно перекупить у Китая или Турции. А если и можно, ведь всё продается, то с отставанием во времени».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Берлин договорились сохранять санкционное давление на РФ.