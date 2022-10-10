Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Санкт-Петербургу требуется более 2,7 тыс. дворников и порядка тысячи трактористов, сообщили 10 октября в пресс-службе городской Службы занятости.

Дворник Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, с марта 2022 года количество зарегистрированных безработных в Северной столице практически не меняется: на начало октября на учете состоит менее 17 тыс. человек. При этом число свободных рабочих мест, размещенных на платформе «Работа России», также стабильно — последние три месяца около 35,5 тыс. вакансий.

«Этой осенью изменения связаны не столько с ростом числа соискателей или активностью работодателей, сколько с ротацией наиболее востребованных специальностей», — заметили в службе, добавив, что наиболее востребованными на начало октября являются специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Городу требуется более 2,7 тыс. дворников и порядка тысяч трактористов. Зарплата, которую предлагают работодатели по этим позициям, доходит до 50 тыс. и до 80 тыс. рублей в месяц соответственно. Также среди рабочих специальностей по-прежнему востребованы электрогазосварщики — более 2,5 тыс. рабочих мест, монтажники наружных трубопроводов — 1,2 тыс. Также в топ-20 входят мастера трубопроводных работ, слесари-сантехники, электромонтажники, изолировщики, арматурщики.

«В рейтинге не только специальности, связанные со строительством и благоустройством. Более 1200 поваров и около 500 кухонных работников не хватает организациям общественного питания Петербурга. Профессионалы кулинарии могут получать более 90 тыс. рублей в месяц. Кроме того, сохраняется высокий спрос на швей — более двух тысяч рабочих мест, а зарплаты в легкой промышленности доходят до 150 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Также постоянно увеличивается потребность в инженерах. На сегодняшний день городу требуется более 2 тыс. специалистов различных направлений и особенно инженеров-технологов: год назад в базе Службы занятости населения находилось порядка 500 таких вакансий, а сейчас заявлено около 800 рабочих мест.

«Зарплаты в профессии достигают 130 тыс. рублей. На такую же сумму могут рассчитывать инженеры-проектировщики. Выше всего оплачивается труд инженеров-программистов — работодатели предлагают до 140 тыс. рублей в месяц», — подытожили в Службе занятости Санкт-Петербурга.

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