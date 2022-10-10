Москва, 10 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Обстрелы Киева и других городов бывшей УССР — только начало, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«В любом варианте мы должны критическую инфраструктуру всю поразить. Тема началась, она только началось, это не одномоментный процесс, это довольно долгий, приличный (процесс)», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

«В рамках предпринимаемых действий, я думаю, это ускорит наше движение к победе», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона.

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