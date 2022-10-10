Белгород, 10 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Школы в приграничных районах Белгородской области продолжат работу в дистанционном формате. Об этом 10 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Решение о продлении онлайн-занятий принято на основе оперативной обстановке. За выходные в регионе количество обстрелов увеличилось. В полном объёме в дистанционном формате будут работать школы Шебекинского, Грайворонского и Валуйского округов.

«В других шести приграничных территориях в 15-км зоне школы работают на дистанционном обучении. Детские сады — в режиме дежурных групп. Подвоз детей в 15-км зоне и в трёх вышеперечисленных округах мы прекращаем, потому что это, на самом деле, небезопасно. Надеюсь, вы, уважаемые родители и учителя, согласитесь со мной. Мы должны поберечь наших детей», — уверен глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября киевские боевики обстреляли пять приграничных белгородских населённых пунктов.