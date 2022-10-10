Херсон, 10 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Все атаки киевских карателей в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, сообщил 10 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Нацисты пытались каким-то образом нападать. Атаки все отбиты. Все потихоньку заглохло. Кого «задвухсотили», кого взяли в плен. Никакой паники в городе Херсоне нет. Мы находимся на местах, что бы кто ни говорил, работаем», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, сорвать попытку атаки ВСУ в направлении села Борозенского удалось в Херсонской области.

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