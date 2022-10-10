В Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ
Херсон, 10 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Все атаки киевских карателей в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, сообщил 10 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ВСУ
«Нацисты пытались каким-то образом нападать. Атаки все отбиты. Все потихоньку заглохло. Кого «задвухсотили», кого взяли в плен. Никакой паники в городе Херсоне нет. Мы находимся на местах, что бы кто ни говорил, работаем», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, сорвать попытку атаки ВСУ в направлении села Борозенского удалось в Херсонской области.
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