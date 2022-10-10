10 октября 2022 | Время чтения 11 мин

Подобные доклады никогда не появляются вдруг, особенно в нынешней обстановке. И готовятся они не один день и не неделю, а куда более продолжительное время. Поэтому когда их выход как бы «случайно» совпадает с активной фазой международной конфронтации с ядерным подтекстом, это всегда почва для настоящей, а не конъюнктурной аналитики, отвечающей на вопрос «Куда катится мир?».

Владимир Павленко, , 16:44 — REGNUM На фоне беспрецедентного обострения напряженности российско-западных отношений вокруг конфликта на территории бывш. УССР, чреватого военной эскалацией, тугой узел противоречий продолжает закручиваться и вокруг Тайваня. Кстати, существуют две точки зрения на взаимосвязь главных осей противостояния на европейском и дальневосточном ТВД. Одна из них заключается в том, что природа этих конфликтов совершено различная, ибо в одном случае речь хоть и идет об осколке бывшего СССР, но это де-юре самостоятельная страна, независимость которой обеспечивается международным правом. Вторая позиция основывается на сущностном сопоставлении конфликтов. Из него вытекает, что и то, и другое противостояние, формально развиваясь в одном случае между Москвой и Киевом, а в другом между Пекином и Тайбэем, на деле являются формой политической или, скорее, военно-политической конфронтации России и США, а также Китая и США.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При нынешней динамике, сопровождающейся эрозией существующего международно-правового режима, который и в лучшие-то времена отягощался внутренними противоречиями (самоопределение против территориальной целостности), абсолютизация международного права выглядит неэффективной. Хотя его нельзя огульно отрицать, не рискуя вместе с водой выбросить из купели и ребенка, все равно требуется серьезная поправка на революционный характер глобальных перемен, ведущих к фактическому разрушению порядка с центром в ООН. Нет сомнений, что сегодня этот международный порядок вместе с его базовой организацией находится в глубоком кризисе, по итогам которого либо рухнет окончательно, либо, немного отреставрированный, сохранится на некое непродолжительное время, необходимое тому же Западу, если он устоит, чтобы легитимировать глобальную диктатуру, игнорируя всякие международно-правовые ограничения.

Еще один важный аргумент в пользу второй точки зрения. Его предоставляет сам Запад, прежде всего США, которые ведут противостояние с Россией на европейском ТВД и с Китаем на дальневосточном если не одинаковыми, то очень похожими методами, используя и в том, и в другом случае местных сателлитов как подставных марионеток. Все, что происходит в связи с бывш. УССР, у нас перед глазами. И эскалация внешнего вмешательства — от политических заявлений до массированных поставок в зону конфликта оружия и наемников. И распространение конфронтации с поля боя на тылы, инициатива которого, как показывают теракты с подрывом СП и СП-2, а также Крымского моста, принадлежит американской стороне. И навязываемая нашей стране информационная война, и многое другое.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

Но абсолютно то же самое происходит и на Дальнем Востоке. Порой даже создается впечатление, что оба конфликта с западной стороны раскручиваются в направлении перехода из холодной в горячую фазу по единой кальке, только этот процесс в том и другом случаях находится пока на разных стадиях. Или его на таких стадиях держат сами организаторы, чтобы не оказаться перед перспективой военного противостояния на два фронта. Как говорится, «фильтруют» глубину и интенсивность. На днях этот вывод, для многих, к сожалению, по-прежнему сомнительный, получил подтверждение из такого авторитетного в своей сфере американского источника, как CSIS — вашингтонский Центр стратегических и международных исследований, который дуплетом выдал в свет два аналитических доклада, посвященных тайваньской теме. Один — сборник аналитики «Вашингтон и Пекин сталкиваются из-за Тайваня», включающий введение, предваряющее восемь тематических докладов, появился 6 октября. Автор введения, на минуточку, — президент и генеральный директор CSIS Джон Хамре. Дата опубликования второго доклада — «Что если… Альтернативы китайскому военному вторжению на Тайвань» — 7 октября. В нем рассматриваются варианты, с помощью которых Китай, по американскому мнению, может снизить интенсивность потенциального конфликта, чтобы добиться интеграции Тайваня без большой войны, и расписываются шесть конкретных сценариев, взятых — это следует подчеркнуть — в том числе из собственной практики США. Иначе говоря, критикуя Пекин таким вот «косвенным» способом, как фабрикация намерений на основе возможностей, авторы доклада по сути признают действительным объектом критики собственные действия, хотя и далеко не все.

Раскрывая их содержание, мы, чтобы не утерять нить превентивного вывода о тождественности двух конфликтов, на примере логики, предлагаемой стратегами из США, будем проводить определенные параллели. Итак…

«Когда Гоминьдан переехал в Тайбэй вместе с (так называемой — В. П.) Китайской Республикой, его лидеры считали себя китайцами и законными правителями Китая. Но (сейчас — В. П.) граждане Тайваня все чаще считают себя тайваньцами… Геополитика не допускает независимой национальной идентичности. Но подлинная демократия вдохновляет жителей Тайваня на поиск независимого выражения своего политического будущего. В этом заключается мудрость создателей американской политики по обе стороны пролива… Вероятно, в ближайшие месяцы в Конгрессе состоятся энергичные дебаты. Многие хотят противостоять нажиму со стороны президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина — В. П.), но его отношение к Тайваню широко разделяется в китайском обществе».

Упомянутый глава CSIS Хамре включает эту тираду во введение к первому документу. Абстрагируясь от «демократической» демагогии, призванной оправдать циничное вмешательство США во внутренние дела КНР, а также американскую поддержку своей агентуры влияния в лице правящей на Тайване Демопрогрессивной партии (ДПП) сепаратистов, пытающейся сконструировать некую несуществующую «тайваньскую нацию», проведем эксперимент. Заменим в тексте все, связанное с Китаем, на Россию, а с Тайванем — на бывш. УССР. И что получим? Два аутентичных во всех смыслах текста, практически в деталях. Особенно в части «мудрости американской политики», соответствующей лозунгу «Разделяй — и властвуй!», унаследованному нынешним англосаксонским сюзереном от предыдущего, британского. Все сказанное здесь в адрес Пекина полностью отвечает политике Вашингтона и на российском направлении. И поскольку именно такая колониальная в своей сути политика стала детонатором нынешнего конфликта, логично предположить, что точно такими же целями — спровоцировать Китай, возложив на него затем вину за «нападение», — американская сторона задается и в случае с Тайванем. Единственное отличие — что так называемую «укронацию», в отличие от «тайваньской», сконструировали не американцы, а австро-венгры, немцы и поляки, и она является последствием не Второй, а Первой мировой войны. Но коль скоро все перечисленные страны, как существующие, так и канувшие в Лету, также принадлежат к коллективному Западу, разница — не принципиальная. В третьей мировой войне, которую Запад изо всех сил раздувает, значения этот нюанс иметь не будет.

Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань Taiwan Presidential Office

Теперь второй доклад, авторы которого «предрекают», что «в будущем» со стороны КНР получат развитие следующие тенденции:

новая волна эскалации на море, в киберпространстве и космосе в условиях сочетания Китаем угроз и ограниченных военных операций как альтернативы полномасштабному вторжению;

расширение политического противостояния, ведущее Тайвань к изоляции;

военное давление на Тайвань, осуществляемое взамен диалога, которое «ведет к катастрофе».

Отмечается, что в целях противостояния Пекину во внешней политике США приоритетом провозглашается формирование «широкой коалиции», включающей контакты как с китайскими властями, так и с частным сектором (НПО + бизнес).

Прежде чем провести очередные параллели, обратим внимание: авторы доклада даже не думают «заморачиваться» такими понятиями, как суверенитет КНР, который они бесцеремонно попирают уже самими рассуждениями на тему своей политики на китайско-тайваньском направлении. Если сопоставить написанное со стилистикой программных глобалистских документов, сразу же бросается в глаза триада «объектов влияния», на которых сосредотачивается американское внешнее проникновение — государство, НПО (зашифрованные под «гражданское общество») и бизнес. Пафос этих документов неизменно противопоставляет в этой триаде последние два сегмента первому, государственному, вскрывая тем самым главное — подкоп под суверенитеты. НПО и бизнес противопоставляются государству под видом «поощрения» их взаимодействия. Если вспомнить подзабытое дело топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, то, когда интересы США заключались в том, чтобы надавить на Китай, они не различали китайские власти и китайский бизнес. Но стоило властям КНР объявить курс всеобщего процветания, предполагающий активное социальное участие бизнеса, как внешнеполитические рупоры и агенты Вашингтона в лице западных НПО принялись лицемерно «заступаться» за «подвергающийся давлению» китайский бизнес, пытаясь натравить его на власть. Налицо прямое вмешательство во внутренние дела, провоцирующее социальную рознь и политические потрясения.

Какие же шесть сценариев, якобы составляющих «альтернативу» полномасштабному военному «вторжению» НОАК на Тайвань, анонсируют стратеги из CSIS?

Признавая, что Тайвань рассматривается полигоном противостояния с материковым Китаем, для эскалации которого используются «исторические прецеденты», на первое место авторы доклада ставят «политическую войну». Рассматривается она на примере тайных операций по вмешательству США в итальянские выборы 1948 года, приведшему к усилению позиций бывших христианских демократов (одновременно поддерживалась и СРП — Социалистическая рабочая партия) при целенаправленной дискредитации коммунистической ИКП. Перекладывая этот, прямо скажем, позорный опыт на современность, США таким способом инкриминируют Китаю действия по «подрыву доверия» к островному правительству и «ключевым международным партнерам — США и Японии», принуждению островных властей принять «пропекинскую позицию».

Съезд КПК Mfa.gov.cn

А разве в бывш. УССР в 2014 году американцы не обвиняли уже Москву в «насаждении» в Киеве власти Януковича и разве они не поддержали на этом основании антиконституционный переворот, в совершение которого вовлекли европейских сателлитов из Германии, Франции и Польши? И разве за десять лет до этого, в 2005 году, к власти через непостижимый уму майданный «третий тур» президентских выборов не приводили прозападного Ющенко? Предъявляли претензии другим за то, что проделали сами. И сейчас разве не так?

Второй сценарий, который «вешается» на Китай, — «ядерный шантаж» — исключительно актуален для восточноевропейской современности. «Аналитики» CSIS считают, что Си Цзиньпин после переизбрания на XX съезде КПК будет действовать, как Хрущев в 1961 году, когда «ультимативный» нажим на Финляндию был-де подкреплен взрывом «царь-бомбы» на Новой Земле. Якобы для того, чтобы склонить в советскую сторону президента Урхо Кекконена. Якобы и Си Цзиньпин, по их фантазиям, сделает то же самое, сопроводив эти действия секретным «ультиматумом» тайваньским властям. Авторы и глазом не моргнули, «позабыв», что настоящий ядерный шантаж если в истории и применялся, то именно Америкой по отношению к СССР, и в угоду этому устрашению были уничтожены два известных японских города. Напомним, что российский лидер Владимир Путин недавно назвал тот эпизод прецедентом, одним из многих, созданных американскими маневрами по установлению мирового господства.

Заострить внимание на ядерном сценарии особенно необходимо именно сейчас и потому, что данная тема активно раскручивается Вашингтоном применительно к развитию ситуации в бывш. УССР. Иначе говоря, 90% разговоров на тему возможного «ядерного удара» спекулируют на якобы намерениях России, а теперь вот еще и Китая. В то время как 100% действий здесь осуществляются США и коллективным Западом. Случайно ли на самом Западе появляются утечки о готовности определенных кругов «подбросить» киевскому режиму то «грязную» бомбу, то настоящую атомную из арсеналов ближайшей союзницы США — Великобритании?

Атомная бомба Chairboy

Точно таким же образом в докладе расписаны остальные четыре «альтернативы», которые, по мнению авторов, явно продиктованному борзописцам из CSIS откуда-нибудь из Пентагона или ЦРУ, Китай «может применить», чтобы не осуществлять прямого военного нападения на Тайвань. Это «блокада», сценарий которой «аналитиками» срисован с событий вокруг Западного Берлина, предшествовавших провозглашению в западной зоне оккупации ФРГ (1948–1949 гг.). Это «танкерная война» (1984–1988 гг.), истоки которой в докладе уводятся в ирано-иракский конфликт. Это «ракетно-бомбовые удары с воздуха»; как ни старались авторы отыскать что-нибудь подобное, чтобы на него сослаться, в окружающем мире, не смогли. И стыдливо ограничились «косовским» прецедентом 1999 года (хотя мы знаем, что ударам НАТО с воздуха подвергся не этот автономный край, а союзная Югославия), чтобы заодно не навлекать на себя воспоминания о Вьетнаме, Афганистане и двух иракских кампаниях. Наконец, в качестве возможного алгоритма «подчинения Тайваня» Вашингтон приписывает китайским властям готовность спецоперации по прямому свержению тайваньского режима, по образцу атаки на «голубой дом», резиденцию президента Южной Кореи в 1968 году. Хотя и в этом случае нетрудно отыскать более актуальные варианты, вроде свержения военным путем неугодных Вашингтону режимов в Чили (1973 г.), на Гренаде (1982 г.), в Панаме (1989 г.) и т.д.

А если совсем серьезно, то подобные доклады никогда не появляются вдруг, особенно в нынешней обстановке. И готовятся они не один день и не неделю, а куда более продолжительное время. Поэтому, когда их выход как бы «случайно» совпадает с активной фазой международной конфронтации с ядерным подтекстом, это всегда почва для настоящей, а не конъюнктурной аналитики, отвечающей на вопрос «Куда катится мир?». Очень надеемся, что китайские коллеги озаботятся подобной коллизией, которая, заметим, подбрасывается им в канун XX съезда КПК. И дадут сомнительным «интеллектуальным» упражнениям «специалистов» из CSIS ту самую жесткую оценку, которую те, без сомнения, заслужили.