Сеул, 10 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 4 по 7 октября среди 2012 человек, уровень поддержки президента страны составил 32%, что на 0,8% больше по сравнению с прошлой неделей.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 65,8% респондентов. Показатель сократился на 0,2%.

Уровень поддержки правящей партии Сила народа сократился на 0,1%, до 35,3%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос до 49,2%.