Улан-Удэ, 10 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 86 детей участников специальной военной операции устроили в детские сады вне очереди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Правительство Бурятии Детский сад в Улан-Удэ

Кроме того, 95 детей военнослужащих переведены из одного детского сада в другой, а трёх учащихся зачислили в школы.

«Семьи участников специальной военной операции могут обратиться в Комитет по образованию, чтобы устроить ребёнка вне очереди в детский сад. Вопрос решается в течение недели. Также быстро в заявительном порядке детей зачисляют в школы», — отметили в мэрии.

Из документов родителям необходимо предоставить заявление и выписку из приказа воинской части.