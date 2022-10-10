Париж, 10 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку заключенному белорусскому правозащитнику и лауреату Нобелевской премии мира 2022 года Александру Беляцкому во время телефонного разговора с его женой, сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Президент хотел продемонстрировать поддержку активисту и его родственникам, в то время как Беляцкий находится в заключении с июля 2021 года», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Президент выразил уверенность в стремлении белорусского общества жить в мире на европейском континенте. Президент подтвердил приверженность Франции делу защиты прав человека во всем мире», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Нобелевский комитет призвал Минск освободить Беляцкого.

Как сообщало ИА REGNUM, Нобелевская премия мира 2022 года присуждена главе белорусской правозащитной организации «Весна» Александру «Алесю» Беляцкому, бывшему российскому обществу «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), а также организации «Центр гражданских свобод» из бывшей УССР.