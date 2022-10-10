Владикавказ, 10 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Северная Осетия направила очередную группу военнослужащих для участия в специальной военной операции. Их торжественно проводили сослуживцы, представители органов власти, в том числе глава субъекта РФ Сергей Меняйло, который пообещал бойцам скорую встречу в зоне СВО.

Mil.ru Мобилизация

«Еще одна группа наших бойцов отправляется в зону СВО. Биться за Родину, за свободу, за будущее. Скоро увидимся в районе выполнения боевых задач. Возвращайтесь с победой!» — пожелал Меняйло в своем телеграм-канале, сопроводив пост видеокадрами с торжественным построением и проводами военных.

Как сообщало ИА REGNUM, из Северной Осетии уже отправились в зону СВО несколько групп резервистов, призванных в войска в рамках частичной мобилизации. Кроме того, уже несколько месяцев воюют два подразделения добровольцев из республики — «Осетия» и Алания».