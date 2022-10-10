Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. На Камчатке начался приём документов от семей, мужчины из которых были мобилизованы или по контракту исполняют военные обязанности в спецоперации в защиту Донбасса, для получения бесплатных путёвок в лагеря, сообщил к эфире программы «В центре внимания» губернатор края Владимир Солодов.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

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Дети военнослужащих смогут отдохнуть на Камчатке в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.

Загородные лагеря «Восход», «Альбатрос», «Металлист» организуют смены на зимних каникулах. А в осенние каникулы будут работать лагеря с дневным пребыванием на базе организаций социального обслуживания в Петропавловске-Камчатском, Елизове, селах Мильково, Тигиль, Слаутное и Таловка.

«Приём документов уже начался. Поэтому я призываю всех, у кого родственники были мобилизованы и дети в соответствующем возрасте, подавать заявление, и воспользоваться этой возможностью», — сказал Солодов.

Губернатор подчеркнул, что получить бесплатные путёвки в детские лагеря могут семьи всех категорий военнослужащих, задействованных в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области детей от полутора лет, отцы которых мобилизованы, рекомендовано направлять в муниципальные дошкольные образовательные организации вне очереди.