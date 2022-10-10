Москва, 10 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Певец, актёр и шоумен Антон Зацепин рассказал о своём отношении к певцу SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом 9 октября сообщил портал StarHit.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

Исполнитель признался, что творчество Дронова ему нравится и «заходит». «Просто скажу — зашло, потому что написано и исполнено от души», — сказал Зацепин. Он также высоко оценил голос SHAMAN`а и его тексты на патриотическую тематику.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, известный критик и продюсер Павел Рудченко высказал сомнения по поводу того, что SHAMAN сейчас сможет собирать большие концертные залы. Он обратил внимание, что пока у исполнителя есть только два хита и предложил Дронову выпустить ещё «две-три» успешные песни.