Курган, 10 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Курганский опытный боец дал совет мобилизованным воинам, который может спасти им жизнь в случае ранения. По его словам, с собой всегда нужно иметь побольше жгутов и уметь их правильно использовать, сообщает Ura.ru.

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«Если вдруг прилетят осколки, то ранение можно получить в разных местах, и тут уже одного точно не хватит. Жгуты действительно могут спасти вашу жизнь при ранениях шеи, рук, бедра. При повреждении крупных сосудов. Но иметь в аптечке жгуты мало, их нужно уметь правильно накладывать», — отметил военный.

В отсутствие жгутов боец предлагает использовать вместо них ремень, какой-нибудь пояс или разорвать китель и перевязать рану, чтобы остановить кровотечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганских мобилизованных ещё на сборах обучают навыкам первой медицинской помощи.