Москва, 10 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Факт очередного осквернения мемориала погибшим во время Великой Отечественной войны воинам Красной армии проверят российские следователи. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России проверят очередной факт осквернения мемориала советским солдатам в Литве и дадут ему правовую оценку», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 8 октября вандалы в Вильнюсе второй раз за неделю осквернили мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне воинов Красной армии на Антакальнисском кладбище, который является самым крупным на территории Литвы.

Также напоминается, что до этого вандалы уже написали черной краской нецензурное слово на мемориале, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело и запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал теракт на Крымском мосту и поздравил спецназ киевских нацистов, предположив, что это он стоит за осуществлением этого взрыва.