Магадан, 10 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Магадане обнаружили в лесу сожженное тело мужчины, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

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По версии следствия, в апреле компания из четырёх мужчин распивала спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Пролетарская. Один из гостей обнаружил у себя пропажу денег, в чем заподозрил одного из приятелей и спровоцировал словесный конфликт, в ходе которого нанёс потерпевшему множественные удары кулаками и ногами по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте.

Далее 36-летний фигурант договорился с приятелем, который видел сцену избиения, вместе избавиться от тела. Они совместно вывезли труп за город, облили бензином и подожгли.

Личности подозреваемых установлены. Обвиняемый в убийстве судом заключен под стражу. В отношении соучастника следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступлений и сбор доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году.