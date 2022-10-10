Якутск, 10 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Поддержка родственникам жителей Якутии, мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, должна быть оказана оперативно. Такое распоряжение сделал глава республики Айсен Николаев на планёрке с членами правительства.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«В республике уже приняты решения для социальной защиты семей военнослужащих. Прошу этот процесс не затягивать и оперативно оказывать всю помощь, средства на это в республиканском бюджете выделены», — сказал Айсен Николаев.

Меры поддержки предусмотрены как для семей тех, кто участвовал в спецоперации до частичной мобилизации, так и для родственников призванных недавно резервистов. Глава Якутии также призвал помогать самим мобилизованным там, где они находятся, а для этого наладить взаимодействие с воинскими частями.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 октября родственники военнослужащих из Якутии могут подавать заявление на получение единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей. Для детей мобилизованных предусмотрены также бесплатные питание в школах и проезд в общественном транспорте, а также льготы при поступлении в учебные заведения.