Кишинёв, 10 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кишинёва 10 октября убрали палатки протестующих, которые занимали проезжую часть бульвара Стефана Великого и Святого. Трансляцию вела пресс-служба партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Правоохранители в амуниции подъехали на нескольких автобусах и забрали палатки. Протестующие не оказывали сопротивления и скандировали «Позор [президенту] Майе Санду» и «Позор диктатуре». На месте остались палатки, которые установили не на проезжей части.

Накануне полиция Кишинёва обратилась в мэрию и призвала добиться того, чтобы протестующие убрали палатки с дороги. Организаторов акции обвинили в ущемлении прав других граждан.

Напомним, протестная акция, организованная в Кишинёве партией «Шор», продолжается с 18 сентября. Протестующие требуют отставки президента и правительства.