Колпашевский район, Томская область, 10 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Власти Томской области выделили средства на расселение пяти домов в Колпашевском районе, расположенных вблизи к размываемому берегу реки Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Светлана Шаповалова Паводок на Оби

По словам губернатора Владимира Мазура, каждую весну река размывает береговую линию на несколько метров.

«Сегодня там остаются около 30 домов, в которых живут почти 70 человек. Конечно, мы не оставим людей и будем по плану расселять все дома, построенные когда-то в паводкоопасной зоне», — отметил он.

Власти района подтвердили поступление средств и планируют завершить расселение уже до конца года. На покупку нового жилья требовалось около 10 млн рублей.