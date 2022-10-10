Нью-Дели, 10 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Индийские власти объявили об изъятии крупной партии наркотиков из Афганистана, которую контрабандным путём пытались ввезти шесть пакистанских граждан.

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Согласно сообщению Reuters со ссылкой на индийских официальных лиц, эта партия стоимостью 42 миллиона долларов была изъята в Аравийском море недалеко от индийского штата Гуджарат.

«Обнаруженный наркотик был ввезён контрабандой из Афганистана, и арестованных пакистанцев допрашивают, чтобы получить больше информации об этой контрабанде», — сказал Дипан Бадран, высокопоставленный сотрудник антитеррористического агентства в Гуджарате.

По данным индийских властей, стоимость этой партии весом 50 килограммов на рынке страны составляет 3,5 миллиарда рупий, что эквивалентно примерно 42 миллионам долларов.

Власти Пакистана пока никак не отреагировали на арест Индией своих граждан.

Из-за своей близости к Афганистану, крупнейшему в мире производителю наркотиков, Индия является частью транзитного маршрута в прибыльной торговле запрещёнными веществами.

Не так давно Аджендра Бахадур Сингх, командующий Западным флотом индийских ВМС, заявил, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, наркотрафик из этой страны увеличился как в количественном, так и в качественном отношении.

С тех пор, как радикалы захватили власть в Афганистане, они неоднократно заявляли, что будут решительно бороться с выращиванием и оборотом наркотиков на основе соглашения в Дохе. Однако, согласно выводам независимых учреждений, выращивание и производство наркотиков в Афганистане не только не уменьшилось, но и увеличилось, вызывая обеспокоенность в странах региона и мира.

Управление ООН по наркотикам и преступности сообщает, что крупные партии наркотиков из Афганистана переправляются контрабандой через Индийский океан в Восточную и Южную Африку.