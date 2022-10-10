Лондон, 10 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов 9 октября впервые с 29 июня опустились ниже $1,5 тыс. за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Торги фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением почти на 6%, у отметки около $1490 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне нехватки топлива и энергетического кризиса в Европе жители Германии начали вырубать деревья и задумываются об отоплении навозом.

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