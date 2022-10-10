Баку, 10 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией подверглись обстрелу, были приняты «адекватные ответные меры». Об этом сообщает 10 октября пресс-служба минобороны Азербайджана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

В ведомстве уточнили, что вечером 9 октября из стрелкового оружия были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлениях населённых пунктов Али-Байрамлы, Истису и Зяйлик Кельбаджарского района, Новоивановка Кедабекского района.

Огонь вели армянские военные с позиций, расположенных в направлении населённых пунктов Юхары Загалы, Истису, Юхары Шорджа и Джиль Басаркечярского района.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Азербайджан согласились сотрудничать с гражданской миссией Евросоюза. Она начнёт работать в октябре на границе двух стран.

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