В Кузбассе детей мобилизованных будут брать в детсады вне очереди
Кемерово, 10 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области детей мобилизованных мужчин в возрасте от полутора лет рекомендовано направлять в муниципальные дошкольные образовательные организации вне очереди. Это следует из поставления, подписанного губернатором региона Сергеем Цивилёвым 10 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Направлять во внеочередном порядке детей мобилизованного по достижении ими возраста полутора лет в муниципальные дошкольные образовательные организации, — говорится в документе. — Освободить членов семьи мобилизованного от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных организациях».
Также главам муниципалитетов рекомендовано зачислять детей мобилизованных в первоочередном порядке в группы продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях, и освобождать семьи от платы за них.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе утвердили новые меры поддержки семей мобилизованных.