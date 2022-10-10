Кемерово, 10 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области детей мобилизованных мужчин в возрасте от полутора лет рекомендовано направлять в муниципальные дошкольные образовательные организации вне очереди. Это следует из поставления, подписанного губернатором региона Сергеем Цивилёвым 10 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Направлять во внеочередном порядке детей мобилизованного по достижении ими возраста полутора лет в муниципальные дошкольные образовательные организации, — говорится в документе. — Освободить членов семьи мобилизованного от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных организациях».

Также главам муниципалитетов рекомендовано зачислять детей мобилизованных в первоочередном порядке в группы продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях, и освобождать семьи от платы за них.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе утвердили новые меры поддержки семей мобилизованных.