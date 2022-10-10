Пермь, 10 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Пермь прибыл с рабочей поездкой глава Министерства образования и науки РФВалерий Фальков. Он 10 октября посетил Пермский государственный национальный исследовательский университет, сообщает телеграм-канал вуза.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

Глава Минобрнауки осмотрел университетский кампус вуза в сопровождении ректора ПГНИУДмитрия Красильникова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Ректор ПГНИУ показал Валерию Фалькову историческую часть нашего кампуса — комплекс Мешкова. Внимание министра обратили на корпуса 2, 3, 4, 5. Именно эти корпуса первыми открыли свои двери для студентов Пермского университета более 100 лет назад», — отметили в вузе.

Планируется, в рамках рабочей поездки Валерий Фальков примет участие в совете ректоров вузов Прикамья и посетит аграрно-технологический университет имени академика Д. М. Прянишникова.