Киев, 10 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Владимир Зеленский подтвердил, что по всей территории бывш. УССР нанесены ракетные удары.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Он рассказал, что воздушная тревога не утихает по всей территории бывш. УССР и признал попадания ракет. Глава хунты сообщил, что есть погибшие и раненые, и призвал не выходить из укрытий.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей спрятаться.