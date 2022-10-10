Киев, 10 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Резкие перепады напряжения в электросети происходят на территории Киевской области. Об этом 10 октября написал советник главы так называемого МВД киевского террористического режима Антон Геращенко в своём телеграм-канале.

followtheseinstructions Без света

«В Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что без электричества остались крупнейшие города на территории б. УССР после взрывов.