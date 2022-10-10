Москва, 10 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. «Погасить» спутниковую группировку НАТО предложил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Krym.er.ru Михаил Шеремет

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется ВСУ для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР. У нас есть оружие, способное это сделать, в том числе комплекс российского лазерного оружия «Пересвет», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Он аргументировал предложение тем, что спутники способствуют уничтожению людей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории Киева произошли несколько взрывов. Серия взрывов, по информации местных СМИ, прогремела также в городе Вышгород (Киевская область), Житомире, Хмельницком, Днепропетровске и других населённых пунктах бывшей УССР.