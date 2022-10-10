Бухарест, 10 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. По меньшей мере, 72 человека были госпитализированы после масштабного религиозного праздника в городе Яссы на северо-востоке Румынии. Об этом 10 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, все пострадавшие являются паломниками, прибывшими в крупнейший региональный православный собор. У большинства из них диагностировано пищевое отравление, переохлаждение, гипертония и мышечные судороги.

На сегодняшний день состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Напомним, ежегодно на богослужение в Яссах в период с 8 по 15 октября собираются до 500 тыс. верующих, желающих помолиться мощам св. Параскевы, которая считается духовной покровительницей Румынии.