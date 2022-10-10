Кабул, , 09:52 — REGNUM Министерство внутренних дел Афганистана сообщает, что оно временно прекратило выдачу паспортов. Об этом пишет Ariana news.

Афганский паспорт darivoa.com

В сообщении говорится, что процесс выдачи паспортов остановлен из-за технических проблем, и после ремонта оборудования процесс выдачи документов, удостоверяющих личность, возобновится.

Паспортное управление заявило, что ежедневно в центральных офисах выдаётся от четырёх до пяти тысяч паспортов, качество их изготовления теряется, так как машины нуждаются в ремонте.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане, выдачу паспортов несколько раз останавливали, сейчас количество желающих получить паспорт возрастает.