Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 10 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске в центре досуга «Нефтяник» на детском спектакле показали смертную казнь. Об этом сообщила зрительница в группе «НТР| НеТипичные родители Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Страх

Её возмутило представление «Поезд, сыщик и механическое привидение» от продюсерского центра Kitshow из Санкт-Петербурга.

«Ведущая спрашивает — «Дети, как накажем воришку?». Ответов было много и среди них один явно подставной — «А давайте отрубим ему голову!». И что вы думаете?! Темнота в зале и выходит на сцену мужчина без головы и с красными руками. После этого ко мне подбежал чужой ребенок, умоляя позвонить маме, потому что ему страшно», — пишет зрительница, отмечая, что спектакль был промаркирован «0+».

Возмущение жительницы Ноябрьска поддержали многие ямальские родители.

Представитель центра досуга «Нефтяник» ответила в ветке обсуждения, что арендатор помещения предоставил информацию о своём творческом продукте ещё до представления.

«В данном случае она не содержала ничего, что могло бы вызвать сомнения в части транслирования контента детской аудитории. Подтверждением тому также послужили положительные отзывы зрителей в других городах», — ответила представитель «Нефтяника».