Сеул, 10 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. 9 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Согласно опубликованным данным, стороны осудили продолжающиеся ракетные провокации КНДР, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН, а также акцентировали внимание на том, что Пхеньян нагло использует совместными учениями Южной Кореи и США для проведения ракетных испытаний.

Они призвали Пхеньян немедленно прекратить провокации, усиливающие напряженность на Корейском полуострове и в регионе.

Ким Гон высоко оценил принятие резолюции Международной организации гражданской авиации (ИКАО), осуждающей ракетные пуски КНДР.

Представители трёх стран отметили, что организация продемонстрировала решительную волю международного сообщества не потворствовать нарушениям КНДР международных норм, а также подчеркнули, что продолжающиеся провокации приведут лишь к укреплению сотрудничества в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным японских военных, ракеты пролетели около 350 км, достигнув максимальной высоты около 100 км.

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