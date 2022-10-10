Москва, , 09:49 — REGNUM Участницы музыкального коллектива «2 Маши» Мария Зайцева и Мария Шейх рассказали о причинах, по которым группа взяла творческую паузу. Об этом 9 октября сообщил сайт журнала «Телепрограмма».

Шоу level17

Зайцева сообщила на своих страницах в соцсетях, что группа приостановила деятельность из-за «внутреннего конфликта». Она заявила, что Шейх недооценивала её и выступила против того, чтобы Зайцева исполняла песни «2 Маши» на сольных концертах. Впоследствии в комментариях под постом бывшей партнёрши Шейх написала, что «никто не отменяет» заслуг Зайцевой и подчеркнула, что права на песни у неё также никто не отбирает. При этом певица отметила, что песни «2 Маши» участницы коллектива могут исполнять только вместе.

Напомним, 7 октября 2022 года группа «2 Маши» должна была отметить своё 7-летие. Однако в этот день Мария Зайцева опубликовала видео, в котором сообщила о фактическом распаде группы. Певица также попросила прощения у поклонников за то, что ничего не рассказывала им о произошедшем.