Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Против военной помощи США киевскому режиму высказался американский конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар и при этом назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «и его преступный клан» должниками Владимира Зеленского. Он написал об этом 10 октября на своей странице в одной соцсетей.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше никакой помощи, особенно для финансирования войны, в которой мы не должны участвовать. Байден и его преступный клан в долгу у Зеленского, но Америка ему ни черта не должна», — отметил в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам нужно немедленно инициировать переговоры для разрешения конфликта на территории б. УССР, так как в противном случае он перерастёт в третью мировую войну.