Москва, 10 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Разработчики нашли способ сделать российскую атомную подводную лодку следующего поколения более скрытной. О новом подходе рассказал заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.

bastion-opk.ru Дизельная подлодка «Старый Оскол»

«Основные отличия нашего видения подводной лодки будущего — расширение возможностей и новый подход к обеспечению скрытности. Эти отличия, безусловно, «внутри» лодки, но они видны и снаружи», — пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что самые наглядные проявления — это новые обводы, рассчитанные на снижение отраженного акустического сигнала, и необитаемые аппараты на борту.

«Не так заметны на модели, но не менее важны и работы по уменьшению других полей — электромагнитных, тепловых и прочих, ведь космические системы обнаружения — уже не фантастика, а вполне реальная угроза», — отметил Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM выставке «Армия-2022». Как отметил представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин», благодаря новой форме и меньшим размерам корабля, а также перспективным активным покрытиям повышается скрытность лодки.

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Речь идёт о проекте российской АПЛ «Арктур», оснащённой 12 ядерными ракетами и отсеком для запуска подводных беспилотников, нацеленных на уничтожение вражеских субмарин. The Sun считает, что Россия, продемонстрировав макет своей новой подводной лодки, решила предупредить Запад.

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