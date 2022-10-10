Кемерово, , 09:48 — REGNUM В Кемеровской области согласованы дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

«Мы приняли ряд мер поддержки, прежде всего касающихся детей мобилизованных, которые помогут семьям в это сложное время. Уехавшие в зону СВО должны знать, что их семьи не оставлены без внимания», — прокомментировал Цивилёв.

Согласно документу, ученикам 5-11-х классов в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также студентам очной формы обучения в организациях профобразования будет предоставлено бесплатное одноразовое горячее питание. Для студентов, обучающихся на платной основе, также предусмотрено возмещение затрат на оплату обучения, а иногородним — право бесплатного проживания в общежитиях и компенсация затрат на проезд на междугороднем транспорте. Кроме того, детям мобилизованных кузбассовцев организуют бесплатный отдых и оздоровление в санаториях,

Предусмотрено и бесплатное соцобслуживание на дому для членов семей мобилизованных, воспитывающих детей-инвалидов и содержащих на попечении родственников пенсионного возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что каждый мобилизованный кузбассовец или его семья получает по 200 тысяч рублей.