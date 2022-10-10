Москва, 10 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Действующая власть Молдавии напрямую подчиняется западному влиянию, заявил лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью, опубликованном РИА Новости 10 октября.

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«Сегодня Молдавия управляется тотально и полностью извне. По сути действующая власть выполняет строгие указания своих зарубежных кураторов. И у нее нет права ни на шаг влево — ни на шаг вправо», — сказал Шор

Он назвал «предательством» отказ под иностранным давлением Кишинёва от переговоров с Москвой по снижению цены на газ, когда народ скоро столкнётся «с голодом и холодом». Политик уверен, что молдавские власти проводят такую политику, исполняя требование «западных идеологов».

Напомним, ранее глава Службы безопасности и информации Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что его ведомству нужно больше полномочий для прослушки жителей стран, чтобы находить тех, кто мешает евроинтеграции республики. Он намерен предотвращать все попытки «саботировать этот процесс».