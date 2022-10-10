Соликамск, Пермский край, 10 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Пермском крае задержаны двое мужчин. Они подозреваются в совершении преступлений по схеме «ваш родственник попал в беду», сообщили 10 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Задержать злоумышленников удалось благодаря бдительной пермячке. Когда ей по телефону позвонил незнакомец, представившийся следователем, и сообщил, что её дочь попала в ДТП, женщина поняла, что ее пытаются обмануть. Она выразила согласие передать 100 тыс. рублей, чтобы «спасти дочь от уголовной ответственности». Пока пенсионерка говорила со злоумышленником, ее соседка вызвала полицию.

Когда мужчина приехал за деньгами, его задержали. Впоследствии фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал ещё один житель Соликамска. Оба заключены под стражу.

«Полицейские подозревают обоих жителей Соликамска в совершении семи эпизодов преступной деятельности с причинённым ущербом более 1 миллиона рублей. При этом следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению других преступлений», — сказали в ведомстве