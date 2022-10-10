Москва, , 09:46 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 21-го на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 10 октября сообщается на сайте организации.

Екатерина Александрова Дарья Драй © ИА REGNUM

На прошлой неделе 27-летняя Александрова дошла до полуфинала турнира в Остраве (Чехия), в котором проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Дарья Касаткина сохранила 11-ю позицию в рейтинге. На 12-м месте идёт Вероника Кудерметова. Людмила Самсонова потеряла одну позицию и стала 23-й. Анастасия Потапова поднялась на 48-ю строчку, Анна Калинская сохранила 58-е место.

Рейтинг WTA от 10 октября: