Москва, 10 октября 2022, 09:46 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 21-го на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 10 октября сообщается на сайте организации.
На прошлой неделе 27-летняя Александрова дошла до полуфинала турнира в Остраве (Чехия), в котором проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.
Дарья Касаткина сохранила 11-ю позицию в рейтинге. На 12-м месте идёт Вероника Кудерметова. Людмила Самсонова потеряла одну позицию и стала 23-й. Анастасия Потапова поднялась на 48-ю строчку, Анна Калинская сохранила 58-е место.
Рейтинг WTA от 10 октября:
Ига Свёнтек (Польша) — 10 485 очков;
Онс Жабер (Тунис) — 4 885;
Анетт Контавейт (Эстония) — 4 010;
Паула Бадоса (Испания) — 3 934;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;
Джессика Пегула (США) — 3 447;
Мария Саккари (Греция) — 3 355;
Коко Гауфф (США) — 3 047;
Симона Халеп (Румыния) — 3 025;
Каролин Гарсия (Франция) — 2 930.