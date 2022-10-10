Париж, , 09:44 — REGNUM Спустя тринадцать лет после крушения самолета, следовавшего по маршруту Рио — Париж компании Air France и Airbus предстали перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве, передает BFM TV.

Самолет (сс) skeeze

Следствие пришло к выводу, что компании были виноваты, но отрицали какую-либо уголовную вину.

Рейс AF447 вылетел из Рио-де-Жанейро 31 мая 2009 года и следовал в Париж с 216 пассажирами на борту и 12 членами экипажа. Через три часа после взлета самолет входит в хорошо известную пилотам на этой траектории зону «депрессивного состояния».

Второй пилот Пьер-Седрик Бонин предложил капитану изменить эшелон полета, чтобы покинуть зону турбулентности. Пилотам не удалось определить причину последовательных неисправностей. Самолет снижался в течение четырех минут, а затем рухнул посреди Атлантики в 2:14 ночи, не оставив выживших.

Первые обломки были обнаружены через пять дней после крушения, 6 июня 2009 года, но поиск обломков на глубине 3900 метров занял почти два года.

С 10 октября и до 8 декабря 2022 года родственники погибших будут находиться в парижском суде на процессе, выступая против компаний Air France и Airbus. 489 истцов надеются, что после 13 долгих лет ожидания, наконец, будет вынесено «справедливое» решение.

Напомним, в 2019 году судьи вынесли решение об увольнении пилотов самолета, посчитав, что авария произошла из-за человеческих ошибок, допущенных пилотами.