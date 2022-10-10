Архангельск, 10 октября 2022, 09:44 — REGNUM В Архангельске 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.
По данным ведомства, 2 мая 2002 года у берега Северной Двины в Архангельске было обнаружено тело 32-летнего бывшего участкового с признаками насильственной смерти. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако в июле 2022 года по указанию заместителя главы СКР расследование дела было возобновлено.
Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, от дачи показаний он отказался.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье раскрыли заказные убийства 20-летней давности.