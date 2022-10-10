Архангельск, , 09:44 — REGNUM В Архангельске 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По данным ведомства, 2 мая 2002 года у берега Северной Двины в Архангельске было обнаружено тело 32-летнего бывшего участкового с признаками насильственной смерти. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако в июле 2022 года по указанию заместителя главы СКР расследование дела было возобновлено.

«В результате выполнения комплекса дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к убийству двух жителей областного центра, один из которых в 2020 году добровольно ушел из жизни, — сообщили в Следкоме. — Следствием установлено, что в ночь на 2 мая 2002 год между компанией молодых людей и потерпевшим произошел словесный конфликт. Обвиняемый, которому на момент совершения преступления было 24 года, и его 18-летний знакомый, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, руками, ногами и палкой нанесли потерпевшему удары по голове и телу, после чего оттащили его к реке, где утопили».

Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, от дачи показаний он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье раскрыли заказные убийства 20-летней давности.