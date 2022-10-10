Москва, 10 октября 2022, 09:42 — REGNUM Российский теннисист Павел Котов вошёл в первую сотню в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 10 октября сообщается на сайте организации.
23-летний Котов впервые вошел в топ-100 рейтинга, поднявшись с 103-го на 100-е место. На турнире в Астане он обыграл в первом круге испанца Алехандро Давидовича-Фокину, а во втором проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту.
Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию в рейтинге. Андрей Рублёв — остался на девятом месте. Карен Хачанов потерял одну позицию и стал на 19-м. Аслан Карацев остался на 39-м месте. Роман Сафиуллин опустился на одну строчку и расположился на 93-м месте.
Рейтинг АТР от 10 октября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 645;
Даниил Медведев (Россия) — 5 245;
Стефанос Циципас (Греция) — 5 065;
Александр Зверев (Германия) — 5 040;
Новак Джокович (Сербия) — 4 320;
Тейлор Фритц (США) — 3 175;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 480;
Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 445.
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