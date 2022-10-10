Москва, 10 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Российский теннисист Павел Котов вошёл в первую сотню в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 10 октября сообщается на сайте организации.

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23-летний Котов впервые вошел в топ-100 рейтинга, поднявшись с 103-го на 100-е место. На турнире в Астане он обыграл в первом круге испанца Алехандро Давидовича-Фокину, а во втором проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию в рейтинге. Андрей Рублёв — остался на девятом месте. Карен Хачанов потерял одну позицию и стал на 19-м. Аслан Карацев остался на 39-м месте. Роман Сафиуллин опустился на одну строчку и расположился на 93-м месте.

Рейтинг АТР от 10 октября: