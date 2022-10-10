Якутск, 10 октября 2022, 09:46 — REGNUM Баржа, которая дала течь возле посёлка Черский в Якутии, не довезла в Среднеколымск и Зырянку жизнеобеспечивающие грузы. Об этом сообщило ИА SakhaDay.
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На борту находились в том числе скоропортящиеся продукты питания, медикаменты, фрукты и овощи, снегоходы, автомобили, пиломатериалы, брёвна, шины, цемент и части оборудования. По информации издания, рассматривается вариант доставки этих грузов до места назначения на вертолёте.
Как сообщало ИА REGNUM, неисправность на судне появилась из-за штормового ветра. Жители Зырянки и Среднеколымска не смогут получить более 1,1 тыс. тонн грузов.