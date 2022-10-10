Якутск, 10 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Баржа, которая дала течь возле посёлка Черский в Якутии, не довезла в Среднеколымск и Зырянку жизнеобеспечивающие грузы. Об этом сообщило ИА SakhaDay.

Mil.ru Северный завоз

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На борту находились в том числе скоропортящиеся продукты питания, медикаменты, фрукты и овощи, снегоходы, автомобили, пиломатериалы, брёвна, шины, цемент и части оборудования. По информации издания, рассматривается вариант доставки этих грузов до места назначения на вертолёте.

«Происшествие чревато тем, что не довезли груз жизнеобеспечивающих организаций. Это ГУП ЖКХ, нефтебаза, Сахаэнерго, им надо завершить подготовку к зиме. И, конечно, груз предпринимателей, которые везут на свой страх и риск. В условиях Арктики каждое наименование продуктов имеет ценность», — отметил в беседе c ИА SakhaDay депутат Госсобрания республики Сахамин Афанасьев.

Как сообщало ИА REGNUM, неисправность на судне появилась из-за штормового ветра. Жители Зырянки и Среднеколымска не смогут получить более 1,1 тыс. тонн грузов.