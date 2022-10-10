Киев, 10 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Без электричества остались крупнейшие города на территории б. УССР после взрывов. Об этом 10 октября сообщают киевские СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Уточняется, что частично электричества нет в Хмельницком и ряде районах Львовской и Киевской области. При этом отмечается, что в Житомире света нет во всём городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске.