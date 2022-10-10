Ярославль, 10 октября 2022, 09:43 — REGNUM Вячеслав Гаврилов назначен исполняющим обязанности мэра Ярославля. Об этом сообщили в мэрии города.
Временно замещать должность мэра будет заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.
Напомним, утром 10 сентября стало известно о том, что Илья Мотовилов написал заявление об отставке.
Читайте ранее в этом сюжете: Врио мэра Ярославля написал заявление об отставке