Ярославль, , 09:43 — REGNUM Вячеслав Гаврилов назначен исполняющим обязанности мэра Ярославля. Об этом сообщили в мэрии города.

Вячеслав Гаврилов City-yaroslavl.ru

Временно замещать должность мэра будет заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Напомним, утром 10 сентября стало известно о том, что Илья Мотовилов написал заявление об отставке.

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